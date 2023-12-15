ألمانيا تعلن مولدوفا وجورجيا آمنتين في محادثات اللجوء

ستصنف ألمانيا كلا من مولدوفا وجورجيا في المستقبل كدولتين آمنتين، وذلك بعد أن وافق المجلس الاتحادي الألماني (مجلس الولايات/البوندسرات) اليوم الجمعة، على مشروع قانون يهدف جزئيا إلى الحد من العدد المتزايد من طالبي اللجوء.

يشار إلى أن معدل طالبي اللجوء من الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين الذين تم الاعتراف بهم رسميا كلاجئين، منخفض بالفعل.

ويعني التصنيف الجديد أنه يمكن للمهاجرين المتضررين اتخاذ إجراءات قانونية في المحكمة إذا رفضهم مكتب الهجرة واللاجئين، ولكن يجب عليهم انتظار نتيجة الإجراءات خارج البلاد.

وينطبق هذا حتى الآن، على جميع دول الاتحاد الأوروبي وكذلك غانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود.

وقال المفوض الخاص للحكومة الألمانية لاتفاقيات الهجرة، يواخيم شتامب، إن أكثر من 15% من طلبات اللجوء المرفوضة في ألمانيا في الوقت الحالي ، هي من أشخاص من جورجيا ومولدوفا.

وأضاف أن قرار البوندسرات يشكل الأساس "لنكون قادرين الآن على رفع تعاوننا الجيد بالفعل مع كلا البلدين إلى مستوى جديد من اتفاقيات الهجرة والحد بشكل كبير من الهجرة غير النظامية".

وفي الوقت ذاته، هناك خطط لتحسين لوائح العمال الموسميين الحالية مع هذه البلدان وتعزيز ما يسمى بالشراكة التعليمية.

ومن المقرر أن تسافر وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إلى العاصمة الجورجية تبليسي يوم الاثنين المقبل.

ووفقا لمتحدث باسم وزارتها في برلين، فإن أحد الموضوعات المدرجة على جدول زيارتها سيكون اتفاقية هجرة تهدف إلى تسهيل عمليات الترحيل إلى جورجيا وتبسيط دخول الجورجيين إلى ألمانيا لأغراض تجارية.

وتعمل الحكومة الألمانية على توظيف عمال جورجيا ومولدوفا، بشكل خاص في قطاع الرعاية الصحية، الذين يعملون حاليا في وظائف غير مستقرة في بلدان أخرى.