أشرف زكي ينعى الفنان نبيل الحلفاوي: وداعا أيها الرجل النبيل

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر ناهز 77 عاما.

ونشر نقيب المهن التمثيلية صورة للفنان الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "وداعا أيها الرجل النبيل".

وتعرض الفنان نبيل الحلفاوي لوعكة صحية قبل أيام قليلة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات؛ لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي هو فيلم "تسليم أهالي" الذي طرح عام 2022، وشارك في بطولته: هشام ماجد، ودنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.