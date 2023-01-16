 المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير خارجية الصين - بوابة الشروق
الإثنين 16 يناير 2023 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير خارجية الصين


نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 12:49 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 12:51 م

استقبل المتحف القومي للحضارة السيد تشين جانغ وزير خارجية الصين والوفد المرافق له الذي ضم السفير لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة ويانج رونج هاو المستشار الثقافى الصينى ومدير المركز الثقافي الصينى، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، ضمن جولته الإفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري .

وكان في استقبال وزير خارجية الصين والوفد المرافق له، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، ثم اصطحبهم في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، وقدم لهم شرحاً وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب وزير الخارجية الصيني عن إعجابه الشديد بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، و أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.

كما حرص الوزير الصيني على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف و انبهاره بالحضارة المصرية العريقة.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك