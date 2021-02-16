قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن فيروس كورونا يتحور بصورة شرسة كلما انتشر بين الأشخاص، مضيفًا أن نسخة جنوب إفريقيا هي الأخطر على مستوى العالم.

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الاثنين، أن سلالة كورونا التي ظهرت في جنوب إفريقيا تنتشر بشكل أسرع ويؤذي بصورة أكبر، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات المتسببة فيها هذه النسخة.

وشدد على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية وتناول اللقاح عند توفره، مضيفًا أن كورونا ظل يتحور في جسد امرأة مصابة بالفيروس لمدة ثلاثة أشهر، بسبب ضعف الجهاز المناعي لديها.

وذكر أن كل اللقاحات تعمل على جميع السلاسلات الخاصة بكورونا، مشيرًا إلى انخفاض تأثير اللقاح على النسخة الموجودة في جنوب إفريقيا.