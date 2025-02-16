الجزائر تجدد تضامنها مع لبنان في وجه الانتهاكات الصارخة لسيادته

جددت الجزائر اليوم الأحد، تضامنها مع لبنان في وجه استمرار الانتهاكات الصارخة لسيادته وسلامته الترابية.

وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي، أن وزير الدولة، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشئون الأفريقية، أحمد عطاف، تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام.

وأفادت بأن الطرفين "بحثا تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".

وجدّد عطاف تضامن الجزائر مع لبنان في وجه استمرار الانتهاكات الصارخة لسيادته وسلامته الترابية، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة وقوفها إلى جانب لبنان وتعزيز دورها الداعم له لاسيما من موقعها بمجلس الأمن الأممي.

كان عطاف زار لبنان مؤخرا بصفته مبعوث خاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.