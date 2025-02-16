استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025.
• جاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 67 إلى 71 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
وثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
وثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 560 إلى 660 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 150 إلى 350 جنيها.
وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 120 إلى 180 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.