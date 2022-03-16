افتتاح معرض أنشطة الطلاب في جنوب سيناء

افتتح محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، معرض أنشطة الطلاب الذي أقيم بمدرسة نجيب محفوظ الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

وجاء ذلك على هامش أعمال لجنة تقييم مسابقة المكتبات النموذجية، بحضور لبنة نائل، موجه عام المكتبات، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، وأعضاء لجنة التقييم محمود الشبراوي، موجه عام بالدقهلية، وإيمان عبد الفتاح، موجه عام الشرقية، وهالة البدوي موجه أول مركزي بالدقهلية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن دور الأنشطة الطلابية تعد ركيزة أساسية في التعليم، لكونها تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء شاركت في مسابقة المكتبات النموذجية بـ 3 مدارس، وهم مدارس بأبورديس الثانوية، وطه حسين الإعدادية، ونجيب محفوظ الابتدائية.