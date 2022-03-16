افتتاح معرض أنشطة الطلاب في جنوب سيناء

افتتح محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، معرض أنشطة الطلاب الذي أقيم بمدرسة نجيب محفوظ الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.
وجاء ذلك على هامش أعمال لجنة تقييم مسابقة المكتبات النموذجية، بحضور لبنة نائل، موجه عام المكتبات، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، وأعضاء لجنة التقييم محمود الشبراوي، موجه عام بالدقهلية، وإيمان عبد الفتاح، موجه عام الشرقية، وهالة البدوي موجه أول مركزي بالدقهلية
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن دور الأنشطة الطلابية تعد ركيزة أساسية في التعليم، لكونها تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.
وأوضح وكيل الوزارة، أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء شاركت في مسابقة المكتبات النموذجية بـ 3 مدارس، وهم مدارس بأبورديس الثانوية، وطه حسين الإعدادية، ونجيب محفوظ الابتدائية.