تشهد محافظة الوادي الجديد، خلال الفترة الحالية، مرحلة تذكير النخيل والمعروفة بمسمى "تلقيح نخيل البلح"، حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل لتكوين ثمار البلح في مرحلة لا تحتمل التأخير بمجرد خروج الطلع والأغاريض الزهرية من النخيل المؤنث، حتى لا تتعرض عراجين البلح؛ لعدم الإنتاجية للثمار الجيدة ذات الحجم الكبير.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن طريقة التلقيح بالتعفير باستخدام العفارة الظهرية الآلية من الطرق الحديثة لتلقيح النخيل وحققت نتائج غير مسبوقة في ظل استخدامها وتنفيذ دورات تدريبية وندوات حقلية مكثفة للمزارعين عن تلقيح النخيل من خلال الطرق الحديثة، وخاصة طريقة التلقيح بالتعفير، موضحا الجهد المبذول نحو الإهتمام بالنخيل للوصول لأعلي إنتاجية وأعلي عائد إقتصادي.

وأوضح المرسي، لـ"الشروق"، أن موسم تلقيح النخيل يبدأ في شهر مارس، وهو من أهم المراحل التي لا يمكن تأخيرها بمجرد طرح النخيل المؤنث وظهور الأغاريض الزهرية وهو من العمليات الهامة التي تجري على رأس النخلة بشكل مباشر سواء يدويا أو من خلال الطريقة الحديثة؛ لضمان إتمام عملية الإخصاب وتكوين الثمار، وسط استمرار المراحل الأخرى حتى جنى التمور في شهر أكتوبر.

ومن جانبه، أكد الدكتور يوسف دياب باحث أول بالمعمل المركزي لأبحاث النخيل بالبحوث الزراعية في مركز الداخلة بالوادى الجديد، طرق استخدام التلقيح الآلي بالتعفير في مزارع النخيل الصعيدي باستخدام العفارة من خلال إحضار حبوب اللقاح وخلطها من خلال المواد المالئة التي تستخدم في تخفيف اللقاح مثل النشا وبودرة التلك ودقيق القمح ومطحون الأزهار المذكرة، بالإضافة إلى توضيح نسبة الخلط المناسبة لصنف النخيل الصعيدي الذي يعد الصنف الرئيسي بالوادي الجديد، موضحا أهم الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام العفارة ومنها تجنب التلقيح أثناء هبوب الرياح.

وكشف دياب، في تصريحات لـ"الشروق"، عن ضرورة المرور الدوري على النخيل خلال موسم التلقيح كل يومين على الأقل ومن مميزات التلقيح بالتعفير، وتوفير تكاليف العمالة والوقت والجهد وتوفير حبوب اللقاح وسرعة وسهولة التنفيذ.

وأشار إلى تنفيذ تدريب عملي ميداني بمزارع النخيل وتنفيذ الطرق الآلية للتلقيح أو تذكير النخيل، في ظل أنها من العمليات الهامة، والهدف هو تعميم التلقيح الآلي بدلًا من الطريقة السائدة بين مزارعي النخيل بالوادي الجديد وهي التلقيح اليدوي من خلال نقل شماريخ حبوب اللقاح من النخيل الذكر ووضعها بداخل الأغاريض الزهرية في طلع النخيل المؤنث، وهو أمر يتطلب جهدا ووقتا، وذكر النخيل يلقح حوالي 25 نخلة مؤنث بالطريقة اليدوية، أما الطريقة الحديثة ستوفر كميات كبيرة من حبوب اللقاح.