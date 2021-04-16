أردوغان ينتقد قرار المحكمة العليا في قبرص الشمالية بحظر دورات تحفيظ القرآن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على المحكمة الدستورية في قبرص الشمالية "إلغاء" قرارها الأخير بحظر دورات تحفيظ القرآن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أردوغان أن رئيس المحكمة "يجب أن يتعلم ما هي العلمانية".

وشدد أردوغان على أنه يتعين على قبرص الشمالية تبني السياسات التي تنفذها تركيا.

وحذر أردوغان من إنه إذا لم تتراجع المحكمة الدستورية عن قرارها، فإن تركيا "ستتخذ خطوات مختلفة"، دون أن يحدد طبيعة هذه الخطوات.

وأمس الخميس، قضت المحكمة العليا في "جمهورية شمال قبرص التركية"، المعلنة من جانب واحد، بأنه لا يمكن للجنة حكومية تنظيم دورات لتحفيظ القرآن للأطفال، وقالت إن هذا يتعارض مع علمانية الدولة.