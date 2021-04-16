المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي يفشلان في تسوية الخلافات بشأن أيرلندا الشمالية

تعتزم المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي الاجتماع مرة أخرى في الأسبوعين المقبلين، بعد فشلهما في تسوية خلافاتهما حول كيفية تأثير اتفاق التجارة بعد انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" على أيرلندا الشمالية.

كان دافيد فروست، الذي يقود العلاقات بين المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي قد اجتمع مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، مساء أمس الخميس في بروكسل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة

وهناك توقعات ضئيلة بشأن حدوث انفراجة وأدلى الجانبان اليوم الجمعة بتصريحات، حيث أشارت المملكة المتحدة إلى بعض "الزخم الإيجابي"، بينما قال الإتحاد الأوروبي إن الرجلين "استخدما المناسبة لتقييم القضايا العالقة".

كانت بروكسل قد أطلقت الشهر الماضي دعوى ضد لندن بعدما مددت بشكل أحادي فترة انتقالية لبروتوكول رئيسي لتخفيف الصعوبات المتعلقة بالسلع الغذائية من بقية المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية ما بعدبريكست.

وأرسل مكتب المفوضية الأوروبية رسالتين إلى لندن، إحداهما فعلت الخطوة الأولى بإجراءات الانتهاك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والأخرى توضح الشكوى بشأن انتهاك اتفاق الخروج من التكتل.

وكان الموعد الانتقالي للبروتوكول الرئيسي مقررا أن ينقضي في نهاية أذار/مارس الماضي، غير أن بريطانيا مددته بشكل أحادي حتى تشرين أول/أكتوبر المقبل.