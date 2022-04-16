 حريق مصنع سجائر بجوار فيلا عادل إمام بكرداسة.. وسيارات الإطفاء تهرع للموقع - بوابة الشروق
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حريق مصنع سجائر بجوار فيلا عادل إمام بكرداسة.. وسيارات الإطفاء تهرع للموقع

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 16 أبريل 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: السبت 16 أبريل 2022 - 10:25 م
اندلع حريق هائل منذ قليل داخل مصنع لإنتاج السجائر بجوار فيلا الفنان عادل إمام بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق هائل داخل مصنع لانتاج السجائر بالقرب من فيلا الفنان عادل إمام بمدخل الكيلو 26 بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وجاري السيطرة على الحريق، كما تمركزت عدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طارئ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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