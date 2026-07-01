استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي وسط مدينة غزة

استشهد فلسطيني، الأربعاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفه وسط مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول بأن الشاب محمد نعيم جندية أُستشهد إثر استهدافه بطائرة مسيّرة قرب منتزه البلدية في شارع عمر المختار وسط المدينة.

وقال شهود عيان إن الطائرة المسيّرة استهدفت جندية أثناء سيره في شارع عمر المختار، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار بعدد من المركبات في المكان.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار أسفرت حتى الخميس عن استشهاد 1053 فلسطينياً وإصابة 3406 آخرين.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد قتلت إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.