«فيفا» يسلط الضوء على أسباب اللياقة البدنية لـ مودريتش

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على المستوى البدني واللياقة المميزة للكرواتي لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا صاحب الـ40 عامًا، وذلك قبل المباراة الهامة أمام منتخب البرتغال في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتلتقي كرواتيا مع البرتغال فجر الجمعة المقبل، على ملعب بي إم أو فيلد، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وكتب الاتحاد الدولي: «بوزنه الذي يقل قليلاً عن 66 كيلوغراماً، يتميز صانع الألعاب قصير القامة بتوازنه المذهل، ورشاقته الرائعة، وتناسقه المذهل، وقدرته الفائقة على التحمل، كما أن مركز ثقله المنخفض يمكّنه من حماية الكرة من الخصوم الأقوياء، والالتفاف بسرعة فائقة، وتغيير الاتجاهات بسرعة مذهلة».

وأضاف: «يُخفف هيكله الخفيف من الضغط على عضلاته ومفاصله أثناء تحركاته السريعة في الملعب، علاوة على ذلك، يتمتع بقوة بدنية هائلة، تبرز بوضوح عند استلامه الكرة وهو يواجه مرماه، وتجاوزه للتحديات، واحتفاظه بالكرة في أضيق المساحات».

وأوضح الاتحاد الدولي: «في مقابلة أجريت العام الماضي مع صحيفة "ريليفو" الإسبانية، كشف فلادكو فوتشيتيتش، الأستاذ المشارك في كلية علم الحركة بجامعة زغرب، والذي عمل مدربًا شخصيًا لمودريتش منذ عام 2012، عن الأهداف الثلاثة التي وضعها الثنائي للاعب الوسط المتميز: الحفاظ على لياقته البدنية، وتجنب الإصابات، وإطالة مسيرته الكروية».

وكشف فوتشيتيتش أن صانع الألعاب، الذي تُذكّرنا إنجازاته بالمقولة القديمة "العمر مجرد رقم"، يُكمل تمرينًا لمدة 45 دقيقة قبل بدء تدريباته، ويلتزم بهذا الروتين بدقة على مدار 350 يومًا في السنة.

ويتضمن برنامج ما قبل التدريب تمارين باستخدام أحزمة المقاومة، وتمارين لتقوية الذراعين والكتفين، بالإضافة إلى تمارين عضلات الجذع والساقين.

وأكد خبير اللياقة البدنية على أهمية اتباع هذا النظام بعد سن الثلاثين، حيث يتطلب فقدان الكتلة العضلية زيادة في الجهد المبذول، وأشار في حديثه عندما كان مودريتش في التاسعة والثلاثين من عمره، إلى أن عمر موكله الأيضي أقل من الثلاثين، ويعود الفضل في ذلك إلى التزام اللاعب المخضرم الراسخ بنظام لياقة بدنية يشمل الوقاية من الإصابات، والراحة، وتعديل أحمال التدريب.

ومع ذلك، فإن طول مسيرة مودريتش في الملعب لا يعود فقط إلى بنيته الجسدية، إذ يُبرز مدربه الموثوق دور قدراته الإدراكية وذكائه الحركي المذهل، أي قدرته على اتخاذ القرارات بسرعة فائقة وفهم مجريات المباراة.

ويتجنب مودريتش إهدار طاقته الثمينة بفضل وصوله المبكر إلى الملعب، قبل أن يستلم الكرة، يكون قد مسح محيطه بنظره، وعدّل وضعية جسده، ووضع خطة عمل محكمة. لا يبذل هذا اللاعب الماهر جهدًا كبيرًا إلا عند الضرورة القصوى.

وشارك مودريتش في أكثر من 1150 مباراة رسمية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية خلال مسيرة كروية لامعة امتدت لأكثر من عقدين.

وبحسب بيانات تاريخ الإصابات المنشورة على مواقع متخصصة، لم يُعانِ مودريتش إلا نادرًا من إصابات عضلية خطيرة طوال مسيرته الكروية المذهلة، وكان لاعبًا أساسيًا في خط الوسط، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة للاعبي هذا المركز.

غاب عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة 250 يومًا فقط، وهو رقم ضئيل جدًا إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه أمضى نحو 7000 يوم في الملاعب الاحترافية.