طهران تستعد لمراسم تشييع علي خامنئي بمشاركة دولية ودفنه في مشهد

تتواصل في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

وحسب مراسل الأناضول، جرى نصب منصة كبيرة في ساحة المصلى لوضع النعش ونعوش الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الهجوم نفسه.

ولوحظ أن المنطقة المحيطة بالمنصة أُحيطت بكتل خرسانية، مع فرض قيود مشددة على الوصول إليها.

كما تم تركيب نظام تبريد في ساحة المصلى للتخفيف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المشاركين في مراسم التشييع.

ومن المقرر تنظيم مراسم تأبين رسمية دولية يوم الجمعة المقبل، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين كبار وقادة دينيين.

كما يُتوقع أن تبدأ مراسم التشييع لعامة الشعب يوم السبت 4 يوليو، حيث يتوافد المشاركون اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً إلى مصلى الإمام الخميني للوقوف دقيقة صمت وتقديم واجب العزاء.

وتخطط السلطات لدفن الجثمان يوم 9 يوليو في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

وفي 18 يونيو الماضي، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.