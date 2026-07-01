‏الرئيس اللبناني: ذهبنا إلى المفاوضات بعد فشل تجربة الحروب

شدد الرئيس اللبناني جوزف عون، الأربعاء، على أن لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، ولم تستسلم ولم تتنازل عن حقوقها"، مضيفا "ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب".

وأكد عون أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وهي تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ونوه الرئيس اللبناني بموقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لدرء الفتنة"، قائلا: "جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان".

وأوضح أنه "يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى".

كما أكد عون أنه "لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية"، مردفا: "دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة".