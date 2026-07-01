بزشكيان: إيران ستواصل تصدير النفط وتم تخفيف جزء من القيود المالية المفروضة عليها

ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران ستواصل تصدير النفط، لافتا إلى تخفيف جزء من القيود المالية المفروضة عليها.

ووفق ما نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا»، فإن التفاهمات والاتفاقات الأخيرة أسفرت عن إنجازات اقتصادية وتجارية هامة.



وفي معرض حديثه عن نتائج التفاهمات الإيرانية الأخيرة، صرّح بيزشكيان، قائلاً: «لحسن الحظ، تم تحقيق إنجازات مهمة وقيمة في المجالين الاقتصادي والتجاري. ومن بين نتائج هذه العملية استمرار صادرات النفط، والتخفيف الجزئي للقيود المالية وقيود الصرف الأجنبي، وتوفير أسس جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي».



وفي سياق متصل، أعرب الرئيس عن تقديره لجهود وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وغيرهم من المسئولين المعنيين في دفع المفاوضات ومتابعة القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف: لقد بُذلت كل هذه الجهود لتأمين المصالح الوطنية، وخفض التوترات، وتعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الإقليمية والدولية، وهي جديرة بالتقدير».



واستأنفت إيران أواخر يونيو الماضي، تحميل النفط الخام من مركز تصدير النفط الرئيسي في جزيرة خرج ، بعد توقف دام لعدّة أسابيع، وذلك في أعقاب رفع الحصار الذي كانت تفرضه البحرية الأمريكية على موانئها.