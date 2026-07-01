ترامب: عملية نزع السلاح النووي الإيراني تتقدم بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تتقدم، وإن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين في قطر عُقدت بشكل جيد.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، صرح ترامب للصحفيين قبيل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة، اليوم الأربعاء: «إن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تتقدم بشكل جيد. لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث».

وأضاف في إشارة إلى الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع في إيران: «كما تعلمون، وجهنا لهم ضربات عنيفة على مدى ثلاث ليالٍ، لكن علاقاتنا تسير الآن بشكل جيد للغاية. عملية نزع السلاح النووي جارية، وكل شيء يسير على ما يرام».

وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى الأسواق العالمية، قائلًا إن سعر النفط انخفض إلى 68 دولارًا، وهو مستوى يقل، بحسب قوله، حتى عن السعر الذي كان عليه عند بدء الهجوم على إيران بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي.

وتتباين المواقف بين واشنطن وطهران وتل أبيب بشأن البرنامج النووي الإيراني ومذكرة التفاهم الجديدة.

وتقول واشنطن إن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، حيث كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية أن هذا هو جوهر أي تفاهم مع طهران، بل أكد أن إيران «وافقت» على عدم امتلاك سلاح نووي، وعلى نظام تفتيش واسع للتأكد من ذلك.

مواقف متباينة

من جهته، كرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح، باتفاق أو من دون اتفاق، بأن تتحول إيران إلى دولة نووية.

وقال إن «هذا ليس موقفًا تفاوضيًا، بل إنه عقيدة أمن قومي»، وهدد غير مرة بأنه مستعد لشن حرب، ولو منفردًا، ضد إيران لمنع امتلاكها سلاحًا نوويًا.

أما طهران فتقول إن الجميع يناقش مشروعًا لا وجود له أصلًا، مؤكدة أنها لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووي، وأن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.

وأوضحت أن «عقيدتها الدينية والسياسية تحظر امتلاك هذا السلاح، ولذلك فهي ترى أن المشكلة ليست في نواياها، بل في حرمانها من حقها المشروع في التكنولوجيا النووية السلمية».