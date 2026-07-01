بلجيكا: مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء حريق في مبنى سكني بمدينة أنتويرب

ذكرت شرطة بلجيكا أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في حريق اندلع بمبنى سكني في مدينة أنتويرب.

وقالت شرطة مدينة أنتويرب في بيان إن الحريق اندلع في الطابق الثامن بالمبنى، الذي يقطنه أكثر من 200 شخص، في حي لينكروفر بالمدينة وتصاعدت كميات كبيرة من الدخان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر الحريق الذي اندلع في المبنى الذي يتألف من عشرة طوابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، كيم باستيانس، إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة أو طفيفة.

وأضافت باستيانس أن "فرق الإطفاء لا تزال تبحث عن ضحايا آخرين محتملين، ولكن من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى وقت اندلاع الحريق".

واندلع الحريق نحو الساعة العاشرة صباحا.

وأكدت باستيانس أن التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة أسباب الحريق.

وتم تحذير السكان المحليين بإغلاق نوافذهم وأبوابهم، إذا لزم الأمر وعدم تشغيل أي أجهزة تهوية بسبب كمية الدخان في الهواء.

وتم إرسال العديد من فرق الاستجابة الأولى والشرطة إلى الموقع، بما في ذلك وحدة من الطائرات المسيرة المتخصصة.