ترامب: نجري اجتماعات جيدة جدا مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تجري اجتماعات جيدة جدًا مع إيران.

وأكد خلال تصريحات على هامش تواجده بقاعدة أندرو، أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع سلاح إيران النووي.

وأضاف: «وجهنا ضربات قوية لإيران مؤخرًا، ولا تراجع عن تدمير برنامجها النووي»، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، ذكر أنه «يستفيد والجميع سيستفيد بسبب ارتفاع أسواق المال، وتراجع أسعار النفط وكذلك أسعار قطاع التجزئة».

وقال مصدر مطلع ومسئول إيراني اليوم الأربعاء، إن محادثات فنية تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار سعيهما للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة ‌عبر مضيق هرمز، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

وأضاف المصدر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب، التقيا برئيس الوزراء القطري، الذي يلعب دور الوسيط في المحادثات إلى جانب باكستان، لتمهيد الطريق للمفاوضات، لكنهما لن يشاركا في المناقشات ذاتها.

وتستند هذه المحادثات إلى اتفاق مؤقت من 14 نقطة وُقع الشهر الماضي بهدف وقف الحرب التي اندلعت إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في فبراير، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع تحديد ⁠مهلة 60 يوما للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق دائم.

لكن الولايات المتحدة وإيران تبادلتا انتقادات علنية بشأن معنى الاتفاق المؤقت، مما أدى إلى ضربات انتقامية متبادلة خلال الأسبوع الماضي.

وقال مصدران إيرانيان كبيران اليوم الأربعاء، إن إيران مصممة على الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على المضيق وقدرتها على فرض رسوم على السفن العابرة، حتى وإن اضطرت إلى فرض ذلك بالقوة.

واستؤنفت حركة الملاحة جزئيا عبر المضيق، الذي كان يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم قبل الحرب.

وأوضح المصدر المطلع أن المحادثات في الدوحة تُعقد على شكل جلسات تضم كبار المفاوضين والمتخصصين. وأضاف المسئول الإيراني أن المحادثات بدأت أمس الثلاثاء واستمرت اليوم الأربعاء.

وتقول إيران علنا إن أولوياتها تشمل التوصل إلى ‌اتفاق بشأن ⁠إدارة مضيق هرمز، والإفراج عن ست مليارات دولار من أصولها المجمدة، وذكر المسئول الإيراني أن الجولة الحالية ستركز على هاتين القضيتين.

وذكر المصدر المطلع أن الأولوية المعلنة للولايات المتحدة تتمثل في ضمان التدفق الحر للملاحة عبر المضيق.