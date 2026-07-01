أوكرانيا تدمر جسرا بريا فوق نهر يربط بين دونتسك وماريوبول اللتين تحتلهما روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف، اليوم الأربعاء، أن قوات أوكرانية دمرت جسرا بريا في جنوب شرق أوكرانيا، يربط بين مدينتي دونتسك وماريوبول اللتين تحتلهما روسيا.

وأضافت هيئة الأركان العامة "من بين أشياء أخرى، تم استهداف جسر بري فوق نهر مالي مالتشيك بالقرب من هرانيتني في منطقة دونتسك" دون الكشف عن طبيعة الأسلحة التي تم استخدامها.

وأظهرت صور تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الحطام في وادي النهر في شمال مدينة ماريوبول الساحلية على بحر أزوف. غير أن هناك طريقا بديلا برا من الشمال إلى ماريوبول على طول بحر أزوف.

وتحدثت هيئة الأركان العامة في كييف أيضا عن استهداف جسر للسكك الحديدية في منطقة لوهانسك ومعبر مهم آخر في منطقة دونتسك.