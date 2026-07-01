أسيك للتعدين تعلن إتمام الاستحواذ على 90% من أسهم أسطول للنقل البري

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أعلنت شركة أسيك للتعدين "آسكوم" عن تنفيذ عملية الاستحواذ على 90% من أسهم أسطول للنقل البري من خلال إحدى شركاتها التابعة، بقيمة إجمالية بلغت 641 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين (آسكوم) قد وافق على الاستحواذ على حصة 77.9 مليون سهم من أسهم أسطول للنقل البحري، المملوكة لشركة راية القابضة، بسعر 8.22 جنيه للسهم.

وقدرت القيمة العادلة لشركة أسطول بنحو 6.25 جنيه للسهم، والتي أعدها مستشار مالي مستقل (مكتب فاكت للاستشارات المالية).

من جانبها، كشفت شركة راية القابضة أنها باعت كامل حصتها في أسطول القابضة للنقل البري، بقيمة إجمالية بلغت 641 مليون جنيه.