نتنياهو: سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستبذل «قصارى جهدها» للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نتنياهو، اليوم الأربعاء، ضمن مراسم تأبين الجنود القتلى جراء معارك جنوب لبنان.

وأشار إلى أنها المرة الأولى منذ سنوات، التي يجري فيها ممثلون إسرائيليون مفاوضات مع لبنان، معقبًا: «سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين».

وفي سياق متصل، أكد أن الجيش لن ينسحب من المنطقية الأمنية في لبنان طالما كان ذلك ضروريًا، لافتًا إلى أنه لن يسمح ببناء أنفاق تسمح باختراق الحدود.

ووقّع ممثلو لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاق إطار ثلاثيا يرسم مسارا لإنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل، ويسمح باستعادة الدولة اللبنانية لسيادتها على أراضيها، بالتوازي مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

وجاء الاتفاق في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية.

ويضم الاتفاق 14 بندا، ويُمثل إطارا لعملية تدريجية ومشروطة، تهدف في نهايتها إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو الاتفاق بأنه «الخطوة الأولى في رحلة ستكون صعبة بلا شك، لكنها مهمة وضرورية».

وأضاف روبيو إن «الاتفاق يضع مسارا واضحا ومنظما لاستعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وتمكين إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد إزالة التهديد الذي يواجه مواطنيها».