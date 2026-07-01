وزير الدفاع الإسرائيلي يلوح باحتمالية تجدد الحرب مع إيران

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باحتمالية تجدد الحرب مع إيران، قائلًا إن «تل أبيب مستعدة للهجوم على طهران مرة ثالثة إذا اقتضى الأمر».

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها كاتس، اليوم الأربعاء، ضمن مراسم تأبين الجنود القتلى جراء معارك جنوب لبنان.

وأضاف: «أحداث 7 أكتوبر أظهرت لنا جميعًا حقيقةً واضحة؛ يجب ألا ننتظر حتى يطرق الخطر أبوابنا. لقد استعددنا مرتين بضربات استباقية على إيران، وإذا لزم الأمر، فسنشن هجومًا ثالثًا».

وجدد التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وسيظل فيها «إلى أجل غير مسمى».

وفي 28 فبراير الماضي، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، قبل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل، ثم توقيع «مذكرة تفاهم» بين واشنطن وطهران في 18 يونيو الجاري.

وخلال الحرب، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق واسعة داخل إسرائيل، وسقط عدد منها على أهداف حيوية، وسط تعتيم إعلامي ورقابة مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على نشر حجم الخسائر.

وقال مسئول في وزارة الجيش الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إسرائيل واجهت قصفًا متواصلًا وغير مسبوق خلال الحرب التي شنتها، إلى جانب الولايات المتحدة، ضد إيران، وما أعقبها من رد عسكري إيراني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، موشيه باتيل، عقب اختتام سلسلة اختبارات شاملة لمنظومة «القبة الحديدية»، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، دون أن يحدد مكان أو موعد إجراء تلك الاختبارات.