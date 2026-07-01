إيران: جنوح سفينة حاويات أجنبية في مضيق هرمز بعدما سلكت مسارا لم تحدده طهران

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، صباح الأربعاء، بجنوح سفينة حاويات أجنبية في مضيق هرمز، بعدما سلكت مسارًا لم تحدده طهران.

جاء ذلك في خبر عاجل أورده موقع «إيران إنترناشيونال»، نقلًا عن الهيئة، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وحددت إيران بعد الحرب الأخيرة، مسارًا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق، ويقع جنوب جزيرة هرمز للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك للسفن الخارجة، وتقدمه طهران بوصفه الطريق الشرعية الخاضعة لإشرافها الكامل.

هذا وتشهد ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تغيرات متسارعة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إذ تتمسك طهران بدور رئيسي في إدارة الممر البحري، بينما تؤكد سلطنة عُمان أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تبقى ضمن إطار قانون البحار الدولي، وأنها لا تؤيد فرض رسوم على السفن العابرة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تغييرات في آليات إدارته أو حركة الملاحة فيه محط اهتمام إقليمي ودولي.