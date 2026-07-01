جيش الاحتلال يزعم اغتيال 4 من عناصر الجناح العسكري لحماس في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، اغتيال 4 عناصر من الجناح العسكري لحماس في غارات استهدفت شمالي قطاع غزة خلال الأيام الماضية.



وبحسب ما نشرته المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، فإن جيش الاحتلال استهدف خلال الأسبوع الأخير شمال قطاع غزة، واغتال 4 من أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس، وهم وائل محمد علي لبد، ومعاذ محمد حسن أحمد، وسامح أبو كميل، وأكرم أشرف حماد لبد.



وادعت واوية تدمير الاحتلال أول أمس الإثنين، لفتحات إطلاق ومنصات إطلاق تستخدمها حماس في هجماتها ضد الاحتلال.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.



ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1045 شهيدا، إضافة إلى 3380 مصابا، إلى جانب تسجيل 786 حالة انتشال.



كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,058 شهيدا و173,488 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.