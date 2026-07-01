المشيعون يحتشدون لحضور جنازة 14 تلميذا في باكستان لقوا حتفهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي

احتشد المشيعون اليوم الأربعاء في مدينة لاهور بشرق باكستان لدفن 14 تلميذا، لقوا حتفهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي أمس الثلاثاء.

وتحقق الشرطة في ما إذا كان الإهمال خلال عملية البناء هو سبب الانهيار، الذي أسفر عن إصابة 8 تلاميذ آخرين ونقلهم للمستشفى في حالة مستقرة.

وأظهرت إفادات السكان والنتائج الأولية التي توصلت إليها الشرطة أن المركز كان يعمل في مبنى متهالك. ويعتقد المحققون أن سقف الدور الثاني غير المكتمل ربما يكون قد انهار بسبب سوء البناء.

وتم إلقاء القبض على شخصين، بما فيهم مالك المبنى، حيث يحاول المحققون تحديد المسئول، حسبما قال المسئول بالشرطة كارمان فيصل، مضيفا أنه يبدو أن إهمال المالك وعمال البناء هو سبب الانهيار.