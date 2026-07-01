رويترز: انطلاق محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران في الدوحة

أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصدر مطلع قوله، الأربعاء، قوله إن «محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران جارية في الدوحة»، مشيرًا إلى أنها تجرى بـ«وساطة قطر وباكستان، وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة».

وأضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، التقيا مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، لـ«وضع الأسس لمحادثات الأربعاء الفنية دون حضور الجلسات».

وفي وقت سابق، قال مسئول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن المفاوضين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، أجريا محادثات إيجابية مع قادة إقليميين في قطر.

وأشار المسئول إلى أن المحادثات التقنية مع إيران تمضي قدما، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تهدئة التوترات عقب هجمات أخيرة عرضت للخطر وقف إطلاق نار هش بالفعل، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأربعاء.

وعاد كوشنر وويتكوف إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات المتبادلة التي تم استئنافها مؤخرا.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين، التي تكتنف محادثاتهما، سلطت الضوء على الطبيعة الحساسة لهذه المحادثات وعلى المسار المعقد الذي ينتظر كلا من واشنطن وطهران في سعيهما للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وكان مسئولون قطريون قد خفضوا من سقف التوقعات بشأن المفاوضات الجديدة، قائلين إن المبعوثين الرئيسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يلتقيا مباشرة بنظرائهما الإيرانيين.

وقال المسئول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله تقديم تحديث حول المحادثات، إن التقدم مستمر في المحادثات التقنية المنفصلة، والتي يجريها ممثلون من مستوى أدنى.