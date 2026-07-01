معهد إيفو يرصد بوادر تحسن في قطاع الكيماويات بألمانيا

ارتفعت معنويات قطاع الصناعات الكيماوية في ألمانيا، حيث بلغ مؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في يونيو 17.8 نقطة، بزيادة قدرها 11.2 نقطة مقارنة بمايو الماضي.

ومع ذلك، قالت الخبيرة لدى المعهد، آنا فولف: "لا يمكن الحديث بعد عن تحول مستدام في الاتجاه"، مضيفة أن المشكلات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصناعات الكيماوية الألماني لا تزال قائمة، "لكن تلوح للمرة الأولى منذ فترة طويلة بوادر أمل".

وأصبح تقييم الوضع الحالي للقطاع أكثر إيجابية، إذ ارتفع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى سالب 2.9 نقطة، مقتربا من المنطقة الإيجابية، كما يعد هذا أعلى مستوى يسجله منذ عام 2024. كذلك تحسنت توقعات الأعمال بشكل ملحوظ بعدما هبطت في مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أعوام، لكنها لا تزال عند مستوى ضعيف بلغ سالب 31.5 نقطة.

وقالت فولف: "يستفيد مناخ الأعمال في قطاع الصناعات الكيماوية من الانخفاض الطفيف في أسعار الطاقة وبعض المواد الأولية، في ظل بوادر التهدئة في الصراع بالشرق الأوسط".

من ناحية أخرى، ساهم الصراع في الشرق الأوسط أيضا في دعم القطاع من خلال تأثير استثنائي، إذ أدى تعطل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وآسيا، التي تأثرت بشكل خاص، إلى تحول الطلب على المنتجات الكيماوية نحو الشركات المصنعة في ألمانيا وأوروبا. وأسهم ذلك في زيادة حجم الطلبيات واستقرار الإنتاج، كما تعول الشركات على زيادة الصادرات.