مسئول في مكتب خامنئي: تعزيز القدرات الصاروخية والمسيرات أولوية حتمية

قال رسول سنائي راد، نائب الشئون العقائدية والسياسية في مكتب خامنئي، إن الحرب الأخيرة دفعت طهران نحو «إعادة صياغة استراتيجيتها»، وجعلت التوجه نحو تعزيز القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة، استعدادًا لحروب المستقبل «أولوية حتمية».

وأضاف في تصريحات لموقع «دفاع برس»، اليوم الأربعاء، أن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، شدد، على أهمية زيادة مدى الصواريخ أولًا، ثم رفع مستوى دقتها في المرحلة التالية.

وحرصت طهران مبكرًا على حسم موقفها من البرنامج الصاروخي، في وقت غاب فيه الملف عن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الشهر الماضي، إن القدرات الدفاعية الإيرانية «ليست موضوعًا للنقاش أو التفاوض بأي شكل من الأشكال»، مضيفًا أن الصواريخ الإيرانية «مخصصة للإطلاق، لا للتفاوض».

وجاء الموقف الإيراني بعدما خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لهجته حيال الترسانة الصاروخية الإيرانية، قائلًا خلال قمة مجموعة السبع إنه من «غير المنصف» حرمان إيران من امتلاك صواريخ إذا كانت دول أخرى تمتلكها.