محكمة نيوزيلندية ترفض أحدث محاولات كيم دوتكوم لإلغاء أمر بتسليمه لأمريكا

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رفضت إحدى محاكم نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أحدث محاولة من جانب قطب الإنترنت كيم دوتكوم لإلغاء أمر تسليمه للولايات المتحدة.

ويواجه كيم وهو ألماني المولد ويعمل في مجال الإنترنت تسليما محتملا منذ داهمت شرطة نيوزيلندا منزله في السابق في 2012. ووقع وزير العدل النيوزيلندي بول جولدسميث أمر التسليم في أغسطس 2024.

وأيدت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء قرارا سابقا صادرا عن المحكمة العليا الذي يدعم جولدسميث ومفوض الشرطة في القضية.

وكان محامو دوتكوم قالوا سابقا إن مفوض الشرطة تصرف بشكل غير قانوني برفض محاكمته داخل نيوزنيلدا.

وقالت محكمة الاستئناف في حكمها إنه من "الواضح أن هناك سندا" عقلانيا وملائما" لقرار المفوض بعدم المحاكمة في نيوزيلندا.

ووجدت المحكمة أيضا أن جولدسميث لم "يخطئ من ناحية القانون أو الوقائع" وأن قرار الترحيل معقول.

ويوجد دوتكوم في نيوزيلندا منذ 2010 وولد في مدينة كيل الألمانية وكان اسمه عند الميلاد كيم شميتس. ويحمل الجنسيتين الألمانية والفنلندية.