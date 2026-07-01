تحقيقات مقتل طفل على يد والدته وعشيقها بحلوان: عذباه وأطفآ السجائر في جسده

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة مقتل طفل على يد والدته وعشيقها في حلوان، أن المتهمة انفصلت عن زوجها منذ نحو عام وحصلت على المسكن بصفتها الحاضنة للمجني عليه وشقيق آخر له.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة تعرفت على المتهم الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما إلى إقامة علاقة غير مشروعة في مسكن الحضانة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين أقدما على ضرب وتعذيب المجني عليه الطفل "مصطفى. م"، 6 سنوات، خشية إفشائه سر علاقتهما، فيما أصيب شقيقه بكدمات وحروق من آثار الاعتداء عليه هو الآخر.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطفل دخل في حالة إعياء شديدة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وإطفاء السجائر في جسده، ما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، أودت بحياته.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان حبس السيدة وعشيقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهامهما بقتل نجل الأولى.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثمان طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مصاب بكدمات وآثار حروق متفرقة، مع وجود شبهة جنائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل وعشيقها وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.