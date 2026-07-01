هيئة الطيران المدني الإيرانية: غلق أجواء طهران الاثنين المقبل تزامنا مع مراسم تشييع خامنئي

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأربعاء، غلق أجواء طهران الاثنين المقبل، تزامنًا مع مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن رئيس الهيئة قوله، إن أجواء مدينة مشهد ستغلق بالكامل يوم الخميس المقبل، تزامنًا مع حالة الحداد العام التي تشهدها البلاد.



وأشار إلى غلق مطار مهرآباد اعتبارًا من صباح الجمعة المقبلة، لافتًا إلى أن المطار يستأنف رحلاته الجوية المعتادة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وذكر أن مطار الإمام سيظل مفتوحًا كالمعتاد، وسيغلق فقط عند نقل جثمان خامنئي إلى العراق.

وتعتزم السلطات الإيرانية تنظيم مراسم تشييع للمرشد الراحل علي خامنئي، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو، في كل من إيران والعراق، وذلك بعد أشهر من مقتله.

وكشف المسئولون عن جدول يمتد عدة أيام يشمل طهران، وقُم، ومشهد في إيران، إلى جانب النجف وكربلاء في العراق، بما يحول مراسم التشييع إلى حدث وطني وإقليمي، رغم مرور أشهر على مقتل خامنئي في 28 فبراير، وهو اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأكدت السلطات العراقية أن مراسم تشييع خامنئي ستُقام في مدينتي النجف وكربلاء، وهما من أبرز المدن المقدسة لدى الشيعة جنوب بغداد. كما دعت هيئة الحشد الشعبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى التسجيل للحصول على تصاريح لتغطية هذه الفعاليات.