شي يدعو إلى تبني الحكمة والحلول الصينية كنموذج للدول النامية

سلط الرئيس الصيني، شي جين بينج، الضوء على تسارع التصنيع في بلاده باعتباره نموذجا جديدا أمام الدول النامية، في خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء، عكس ثقة متزايدة داخل البلاد وعلى الساحة العالمية على حد سواء.

وأشار شي جين بينج، الذي يمضي الآن عامه الـ 14 في السلطة، إلى أن الصين حققت خلال بضعة عقود ما استغرق من الدول الغنية قرونا لإنجازه.

وقال شي جين بينج، في فعالية بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم: "ندعو إلى بناء مجتمع يقوم على مستقبل مشترك للبشرية، ويقدم الحكمة الصينية والحلول الصينية والقوة الصينية لمعالجة القضايا الكبرى التي تواجه البشرية."

وأوضح شي أن "العالم دخل مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، مما يضع البشرية عند مفترق طرق."

وجدد شي تعهداته السابقة بالمضي قدما في بناء نوع جديد من العلاقات الدولية لتعزيز السلام والتنمية في العالم.

وجاءت تصريحاته في قاعة الشعب الكبرى ببكين تكرارا للعديد من محاور خطابه في الذكرى المئوية للحزب عام 2021، بما في ذلك أهمية امتلاك جيش قوي، وإخضاع تايوان لسيطرة الصين.

وشدد على ضرورة تسريع الجهود بشكل أكبر للارتقاء بالجيش إلى مستوى عالمي، مع الحفاظ أيضا على قيادة الحزب الشيوعي للقوات المسلحة.