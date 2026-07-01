تصاعد حملة القمع السياسي في أوغندا مع مواجهة زعيم المعارضة المحاكمة بتهمة الخيانة

تتصاعد حملة القمع السياسي في أوغندا، حيث يمثل زعيم المعارضة كيزا بيسيجي أمام المحكمة بتهم الخيانة، مع تصاعد القلق بشأن اعتداء واسع على المعارضة.

وقال بيسيجي أمام المحكمة، إن المحاكمة لا يمكن أن تمضي قدما، بينما يخشى محاموه على سلامتهم، بعد اعتقال أحد كبار محاميه، في وقت سابق من هذا الشهر. يشار إلى أن زعيم المعارضة المخضرم محتجز منذ اختطافه في كينيا المجاورة العام الماضي، حسب موقع أفريكا نيوز اليوم الأربعاء.

ويقود حملة القمع الجنرال موهوزي كاينيروجابانا، نجل الرئيس يوري موسيفيني ورئيس جيش أوغندا. وفي الأسابيع الأخيرة، أمر باعتقال نشطاء وسياسيين ومحامين، بينما أثار انتقادا دوليا بسبب إجراءاته المتشددة بشكل كبير.

وكان الهدف الأخير واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية المستقلة في شرق أفريقيا، التي أغلقت صحفها ومحطاتها التلفزيونية والإذاعية من قبل جنود في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت مكاتب منصة إخبارية رئيسية في أوغندا قد تم إغلاقها، بناء على أوامر قائد الجيش، الذي حذر يوم الأحد الماضي من أن جميع وسائل الإعلام "ستتبع القواعد"، بينما أكد سلطته كحاكم فعلي للبلاد الواقعة في شرق أفريقيا.

وتم نشر جنود خارج مكاتب صحيفة ديلي مونيتور في كمبالا في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي. والصحيفة جزء من مجموعة شركات "نيشن ميديا" التي يقع مقرها الرئيسي في نيروبي، عاصمة كينيا.