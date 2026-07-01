هجمات بقنابل حارقة تستهدف أماكن إقامة أعضاء بالحزب الحاكم في شمال اليونان

قالت السلطات اليوم الأربعاء إنه يبدو أن ثلاث هجمات بقنابل حارقة قبل الفجر استهدفت أماكن إقامة أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان، مما أسفر عن نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى.

ووقعت الهجمات ما بين الساعة الرابعة صباحا و الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي خارج مباني سكنية في مدينة سالونيك بشمال اليونان، باستخدام عبوات متفجرة تم تصنيعها باستخدام عبوات غاز تُستخدم في التخييم. ونجمت جميع الإصابات من آخر هجوم من الثلاث هجمات، حيث تم إضرام النيران في سيارات ودراجات بخارية.

ويتردد أن إحدى السيارات مملوكة لمرشح برلماني لحزب الديمقراطية الجديدة. وأصيب المرشح بحروق وتم نقله والدته إلى وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى.

وقالت الشرطة إنه تم نقل ثلاثة سكان آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بالاختناق.



