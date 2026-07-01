السوريون يترقبون صدور مرسوم رئاسي بتسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب

يترقب السوريون اليوم الأربعاء، صدور المرسوم الرئاسي بتسمية ثلث أعضاء مجلس الشعب، من قبل رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وذلك بعد استكمال العملية الانتخابية وإعلان نتائج الأعضاء المنتخبين في مختلف الدوائر الانتخابية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) اليوم أنه يستكمل بهذه الخطوة تشكيل أول مجلس شعب في المرحلة الانتقالية وفق أحكام الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت.

وينص النظام الانتخابي المؤقت، الصادر بالمرسوم الرئاسي لعام 2025، على أن يتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثان عبر الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، أي 70 عضواً.

وبموجب أحكام المرسوم، تتولى اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الإشراف على العملية الانتخابية، وترفع بعد انتهاء الاقتراع والفرز والبت في الطعون النتائج النهائية ومحاضر العملية الانتخابية إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر رئيس الجمهورية المرسوم المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، إضافة إلى أسماء ثلث الأعضاء المعينين من قبله.

ويقوم رئيس اللجنة العليا ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب، بدعوة جميع أعضاء المجلس إلى جلسته الأولى في مقر المجلس، على أن يكون تاريخ الدعوة للاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل ولا يزيد على سبعة.

كما يدعو رئيس اللجنة العليا أكبر أعضاء المجلس سنّاً إلى رئاسة الجلسة الأولى، وأصغر الأعضاء سنّاً للقيام بمهمة أمين سر الجلسة، فيما يدعو رئيس الجلسة أعضاء مجلس الشعب إلى أداء القسم .

كما يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين سره بالاقتراع السري في الجلسة نفسها، وفي حال انتهاء العملية الانتخابية يدعو رئيس الجلسة الرئيس المنتخب لرئاسة المجلس، وكذلك يدعو النائب وأميني السر إلى أخذ مقاعدهم، ويبدأ مجلس الشعب ممارسة مهامه بعد أداء أعضائه القسم الدستوري، فيما يغادر رئيس اللجنة العليا مقر مجلس الشعب فور انتهاء مهمته، ما لم يكن عضواً في مجلس الشعب تعييناً.

ويدعو رئيس مجلس الشعب المنتخب في الجلسة الأولى علناً رئيس الجمهورية إلى حضور اجتماع الجلسة الثانية، وفي الجلسة الثانية يدعو رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية إلى إلقاء كلمته.