الجيش الإيطالي: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق شهرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جوفاني يانوتشي، الأربعاء، أن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق شهرين.



ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية ، عن يانوتشي قوله، خلال جلسة أمام لجنتي الشئون الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، إن التقديرات تفيد بوجود عشرات الألغام في المضيق.



وشدد المسئول العسكري الإيطالي البارز على أن هذه الألغام «متطورة ومتقدمة تتطلب قدرات وخبرات غير متوفرة لكل الدول».



واعتبر يانوتشي أن «فرضية تشكيل بعثة متعددة الجنسيات لإزالة الألغام من مضيق هرمز تستهدف السماح بمشاركة جهات غير أوروبية وإقليمية أيضًا»، لافتًا إلى أن كاسحات ألغام إيطالية موجودة حاليًا في جيبوتي.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت مؤخرًا أن عملية إزالة الألغام ستنفذ من جانبها فقط، طبقًا لمذكرة التفاهم الموقّعة مع الولايات المتحدة.