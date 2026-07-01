الأمم المتحدة: مقتل أو إصابة 50 شخصا شهريا في أفغانستان بسبب ذخائر غير منفجرة

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالي 50 شخصا يلقون حتفهم أو يصابون شهريا في أفغانستان بسبب ذخائر غير منفجرة، خلفتها عقود من الصراع، حيث يشكل الأطفال حوالي 80% من الضحايا.

وأضاف المكتب أنه يتعين على الأفغان أن يكونوا قادرين على العيش بسلامة بدون التهديد المستمر الذي تشكله مخلفات الحرب من المتفجرات المخفية، محذرا من أن تقليص التمويل الدولي قلل بشكل حاد عمليات إزالة الألغام بمختلف أنحاء البلاد، حسب وكالة (خاما برس) الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب أن برامج إزالة الألغام والتخلص من الذخائر المتفجرة لا تزال من أكثر الأنشطة الإنسانية فعالية في إنقاذ الأرواح في أفغانستان، لكن تقليص التمويل الأخير خفض بشكل كبير من قدرتها في وقت، يواصل فيه التلوث تعريض المدنيين لأضرار.

وذكر المكتب أن حوالي 3ر3 مليون شخص يعيشون بالقرب من مناطق ملوثة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مما يترك المجتمعات عرضة لمخاطر يومية ، بينما يحد من الوصول إلى المناطق الزراعية والمدارس والطرق وخدمات أساسية أخرى.

يشار إلى أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر الدول الملوثة بشكل كبير في العالم بمخلفات الحرب من العبوات الناسفة وهو إرث يعود لأكثر من أربعة عقود من الصراع المسلح الذي شمل الاحتلال السوفيتي السابق والحرب الأهلية والعمليات العسكرية الدولية والقتال المستمر.