استقرت البورصة المصرية اليوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، لكن كانت مكاسبها محدودة للغاية.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.09%، ووصل إلى مستوى 50532.7 نقطة.

وعاودت البورصة المصرية الصعود أمس الثلاثاء، محققة مكاسب ملحوظة، لم تنتشلها من المنطقة الحمراء فقط، ولكنها رفعتها أيضا أعلى 50 ألف نقطة مجددا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.33%، ووصل إلى مستوى 50487.96 نقطة.

وكان هبوط الأسهم بصورة ملحوظة خلال الجلسات الماضية محفزا لإعادة الشراء، بعد أن أصبحت أسعارها مغرية.

وواصلت البورصة المصرية تحقيق الخسائر يوم الاثنين، وهبط مؤشرها الرئيسي مجددا دون مستوى الـ50 ألف نقطة، بعد استقرار أعلاها مدة طويلة نسبيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.03%، ووصل إلى مستوى 49825.58 نقطة.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بصورة حادة فى نهاية تعاملات الأحد، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 50344.37 نقطة.

وكان باسم أبو غنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى والاستراتيجى لشركة العربية أونلاين، قد أرجع ذلك (خلال حديث للشروق عبر الهاتف) إلى ضغوط بيعية على سوق المال، بسبب تخارج مؤسسات أجنبية وعربية منذ جلسات، إضافة إلى بيع المؤسسات المحلية جزء من محافظها.

لكنه أشار إلى أنه في المقابل يشتري الأفراد بصورة مكثفة في السوق حاليا، وقال: "إن ما يحدث شيء صحى للمستثمر الفرد وليس المضارب والوضع مطمئن في السوق".

وأوضح أن تخارج الموسسات العربية والأجنبية، عوضه دخول المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصرية.

وصعدت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام وسجلت 20.8 %.