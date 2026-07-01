الشيباني: اكتمال تشكيل مجلس الشعب برهان جديد على عزم سوريا ‏تجاوز كل التحديات

أكد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أن اكتمال تشكيل ‏مجلس الشعب يُعد برهاناً جديداً على عزم سوريا الثابت في تجاوز ‏كل التحديات، والمضي قدماً في مسيرة بناء مؤسسات الدولة.‏

وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: ‏أتقدم بخالص التهنئة والمباركة لشعبنا الكريم بمناسبة اكتمال تشكيل ‏مجلس الشعب، معرباً عن الشكر والتقدير للجنة العليا ‏للانتخابات على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف الشيباني: إن اكتمال هذا الاستحقاق يُعد برهاناً جديداً ‏على عزم سوريا الثابت في تجاوز كل التحديات، والمضي قدماً في ‏مسيرة بناء مؤسسات الدولة بفاعلية واقتدار عالٍ.‏

وعبر الوزير الشيباني عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء المجلس في أداء ‏مهامهم، نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة.‏

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أعلن خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس بدمشق في وقت سابق ‏اليوم، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين ‏من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، ‏وفقاً للصلاحيات الدستورية‎.‎