الشيباني: اكتمال تشكيل مجلس الشعب برهان جديد على عزم سوريا ‏تجاوز كل التحديات

أكد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أن اكتمال تشكيل مجلس الشعب يُعد برهاناً جديداً على عزم سوريا الثابت في تجاوز كل التحديات، والمضي قدماً في مسيرة بناء مؤسسات الدولة.
وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: أتقدم بخالص التهنئة والمباركة لشعبنا الكريم بمناسبة اكتمال تشكيل مجلس الشعب، معرباً عن الشكر والتقدير للجنة العليا للانتخابات على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف الشيباني: إن اكتمال هذا الاستحقاق يُعد برهاناً جديداً على عزم سوريا الثابت في تجاوز كل التحديات، والمضي قدماً في مسيرة بناء مؤسسات الدولة بفاعلية واقتدار عالٍ.
وعبر الوزير الشيباني عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء المجلس في أداء مهامهم، نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة.
وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أعلن خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس بدمشق في وقت سابق اليوم، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وفقاً للصلاحيات الدستورية.