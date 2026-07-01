الرئيس اللبناني ينفي الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية

نفى الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، ما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية اليوم عن عون قوله ، خلال استقباله وفود من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية ، :"لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ودورهم أساسي في حفظ الامن وبسط سيادة الدولة".

وأضاف أن صيغة الاطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها ، مؤكدا أن "لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، وذهبنا الى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب".

وأشار إلى أن "صيغة الاطار تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا" ، منوها بـ "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة ، جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان".

وأكد الرئيس عون أنه "يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى".

وكان نبيه بري حذر أول أمس الاثنين من إقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قائلاً: "لا يمزحنّ أحد هذه المزحة، ولا يلعبنّ أحد بالجيش"، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية "خط أحمر وتشكل أحد أعمدة الاستقرار الوطني والضمانة الأساسية لحماية السلم الأهلي".