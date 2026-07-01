تعيين 14 امرأة من بينهن الفنانة روزينا اللاذقاني في مجلس الشعب السوري

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الأربعاء، أسماء أعضاء الثلث المكمل للمجلس، الذين عيّنهم الرئيس السوري أحمد الشرع، لتكتمل بذلك تشكيلة مجلس الشعب في مرحلته الحالية.

وضمت قائمة الثلث المكمل 70 عضوًا، بينهم 14 امرأة، أي ما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الأعضاء المعيّنين.

وشملت القائمة أسماءً من خلفيات أكاديمية ومهنية واجتماعية متنوعة، فيما لفت الأنظار ورود اسم الممثلة السورية روزينا لاذقاني ضمن الأعضاء المعيّنين.

وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي أسماء النواب المعينين، مشيرا إلى انعقاد الجلسة الأولى يوم الاثنين المقبل، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.

بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و 47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراة، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و6 من حمص و7 من الحسكة و4 من درعا و3 من الرقة و5 من دمشق و2 من القنيطرة و6 من دير الزور و4 من اللاذقية و5 من ريف دمشق و14 من حلب و2 من طرطوس و5 من حماة و2 من السويداء.