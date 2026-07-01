الرئيس اللبناني ينفي ما أُثير حول الرغبة في إقالة قائد الجيش

نفى الرئيس اللبناني جوزاف عون، المثار حول رغبته في إقالة قائد الجيش، مؤكدًا أن دور قادة الأجهزة الأمنية أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك خلال استقبال عون، لوفود من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس اللبناني على أن «صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة، من خلال البنود التي تضمنتها».

وجدد التأكيد أن «لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه»، موضحًا أنه «قرر الذهاب إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب».

وأشار إلى أن «صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان قضائيًا وميدانيًا»، مؤكدًا: «لم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا»، بحسب تعبيره.

ونوه إلى موقف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لدرء الفتنة، قائلًا: «جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان».

وذكر أنه «يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان، وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى».

وأمس، أكد مصدر رسمي لبناني، ألّا صحة للأنباء عن طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش الاستقالة، موضحًا أن الرئيس جوزاف عون، يثق بالوفد العسكري المفاوض وترك له صياغة الملحق الأمني للاتفاق.

وشدد المصدر، في تصريحات صحفية، على أن الأولوية بدء تنفيذ اتفاق الإطار بتحديد منطقة نموذجية تجريبية يدخلها الجيش، مشيرًا إلى أن مدينة زوطر ونقاطًا محيطة بها من ضمن المنطقة التجريبية بعد انتهاء الآلية التنفيذية.