مجلس السلام: لا مكان للأونروا في غزة الجديدة

أعلن مجلس السلام بغزة، أنه لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في غزة الجديدة.



وفي بيان نشر على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، قال المجلس، «لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. نطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع. شعب غزة يستحق أفضل من ذلك».



ووفق ما نشرته وكالة رويترز، دعا الأمين العام ​للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي أمس الثلاثاء إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني ‌منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرا إلى أن الوكالة تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات.



وتعمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ​والأردن وسوريا، إذ تقدم المساعدات والتعليم وتوفر الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما توفر المأوى لنحو 2.6 مليون فلسطيني.



وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، لكنها قطعت تمويلها في يناير 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل ​نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر ​2023، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة. وقطعت السويد أيضا تمويلها لعام 2025. وعلق مانحون كبار آخرون تمويلهم للأونروا لحين التحقيق في الاتهامات، لكن معظمهم استأنفوا تبرعاتهم.