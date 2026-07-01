المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد تعيين المحامي الشخصي لـ نتنياهو مراقبا للدولة

جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، تعيين المحامي ميخائيل رابيلو، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في منصب مراقب الدولة، إلى حين البتّ النهائي في التماسات قدمتها المعارضة ضد عملية انتخابه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المحكمة العليا أصدرت "أمراً احترازياً يقضي بتجميد تعيين رابيلو حتى صدور قرار نهائي بشأن الالتماسات المقدمة في أعقاب انتخابه".

وأضافت أن القرار صدر بإجماع هيئة موسعة مكوّنة من خمسة قضاة.

وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد انتخب، في 3 يونيو الماضي، ميخائيل رابيلو مراقباً عاماً للدولة، غير أن أحزاب المعارضة طعنت في العملية، معتبرة أن الاقتراع السري شابته مخالفات، وقدّمت التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء النتائج.

وذكرت هيئة البث أنه من المقرر أن تنتهي ولاية مراقب الدولة الحالي متنياهو أنجلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد موعد دقيق.

وأشارت إلى أن المحكمة كانت قد ألمحت سابقاً إلى وجود إشكاليات في عملية انتخاب رابيلو، خاصة فيما يتعلق بمبدأ سرية الاقتراع، فيما أعلن رئيس الكنيست أنه لن يسمح بإعادة الانتخابات، ما دفع المحكمة إلى تجميد التعيين مؤقتاً حتى البت في القضية.

ويُعد مراقب الدولة في إسرائيل مسؤولاً عن الرقابة على الاقتصاد والأملاك والأموال وإدارة الدولة والوزارات، إضافة إلى المؤسسات والشركات الحكومية والسلطات المحلية والجهات الخاضعة لرقابته بموجب القانون.

ويؤدي مراقب الدولة مهامه باستقلالية عن الحكومة، ويكون مسؤولاً أمام الكنيست فقط، ويتم انتخابه عبر تصويت سري لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.