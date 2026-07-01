رئيس وزراء قطر ونائب عراقجي يبحثان تسريع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، صباح اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الدوحة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة، والتحديات والعقبات التي تعترض سبيل تنفيذها.

وأشارت الوكالة، إلى أن الجانبين بحثا آليات تسريع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بلبنان، وإزالة العقبات القائمة، وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت «إرنا» أن الاجتماع تلاه عقد اجتماع ثلاثي لكبار المفاوضين من إيران وقطر وباكستان، لمراجعة عملية تنفيذ مذكرة التفاهم.

وفي ختام هذه الاجتماعات، أجاب آبادي، عن أسئلة الصحفيين بشأن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال نائب وزير الخارجية: «تم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ التفاهم والتفاوض على اتفاق نهائي، إلا أن المفاوضات بهذه الصيغة لم تبدأ بعد».

وأوضح أن «المشاورات جارية عبر وسطاء لتحديد زمان ومكان المفاوضات في إطار فرق العمل هذه، وإذا ما توفرت الشروط اللازمة، فستبدأ المفاوضات بهذه الصيغة».