التلفزيون العربي: ترامب يبلغ عون رسميا بقرار وقف إطلاق النار خلال ساعات

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اللبناني جوزاف عون.

وقال مصدر رئاسي لـ«التلفزيون العربي»، إن ترامب أجرى اتصالًا بعون، وأبلغ لبنان رسميًا بقرار وقف إطلاق النار خلال ساعات.

فيما صرحت مصادر في البيت الأبيض لقناة «MTV» اللبنانية، أنه «من المتوقع أن ينضم نتنياهو إلى الاتصال الذي يجمع ترامب بالرئيس عون».

ويأتي الاتصال في وقت رفض فيه عون، التحدث إلى نتنياهو، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الزعيمين كانا على وشك إجراء محادثات تاريخية.

وأوضح مسئول لبناني المسئول لشبكة CNN، مساء الخميس، سبب رفض عون التحدث مع نتنياهو، قائلًا: «أخبرنا أمريكا أننا لسنا مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة».

وأبلغ مسئولون في لبنان إسرائيل والولايات المتحدة أنهم لن يسعوا إلى مزيد من المفاوضات حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

من جانبها، قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، مساء الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لوقف إطلاق النار الليلة في لبنان.

وأضافت في تقرير لها، أن التعليمات صدرت للقوات الميدانية خلال الساعات الماضية، بالاستعداد لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين السابعة مساء ومنتصف الليل (بالتوقيت المحلي).

وفي وقت سابق من الخميس، صرّح مسئولون إسرائيليون بأن نتنياهو وعون كان من المُقرر أن يُجريا محادثات، وذلك بعد أن عقدت إسرائيل ولبنان أولى محادثاتهما المباشرة منذ أكثر من أربعة عقود في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع.

كما صرّح ترامب بأن زعيمي إسرائيل ولبنان سيتحدثان، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الخوض في تفاصيل مكان أو كيفية التواصل.

وأعلنت إسرائيل أنها لا تسعى حتى الآن إلى إنهاء حربها مع الجماعة المدعومة من إيران، وهي الحرب التي قتلت أكثر من 2167 شخصًا وشردت أكثر من 1.2 مليون ساكن من منازلهم.