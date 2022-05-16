سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية: استكمال إجراءات استخراج شهادات

أعلنت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، عن الانتهاء من استكمال إجراءات استخراج شهادات محو الأمية للناجحين في الامتحان الفوري الذي عقد لعاملين الخدمات المعاونة بديوان عام المحافظة، خلال شهر مارس، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته المهندسة جيهان مسعود، اليوم الإثنين بأعضاء اللجنة العليا لمحو الأمية، للوقوف على آخر مستجدات اللجنة، وما تم تنفيذه من مستهدف خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك بحضور عبدالله محمد محمد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسكندرية، والدكتورة رحاب فريد مدير إدارة شئون الطلاب بالمحافظة، والمهندس طارق صالح مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، وممثلي مديريات الأوقاف، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة.

وقالت مسعود، إنه في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإنهم يستهدفون تقليل نسبة الأمية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية والهيئة العامة لتعليم الكبار، لتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية".

وكلفت مسعود، أعضاء لجنة محو الأمية، بدراسة زيادة نسبة فصول محو الأمية في جميع المديريات المعنية، ووضع وسائل تحفيز جاذبة للدارسين.