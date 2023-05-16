الكرملين: لدينا أسئلة لم يتم الإجابة عنها بشأن تمديد اتفاقية الحبوب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن لدى روسيا الكثير من الأسئلة التي لم تتلق إجابات عليها، قبل انتهاء فترة العمل باتفاق يتيح لأوكرانيا تصدير إنتاجها من الحبوب عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف القول إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار من جانب روسيا بشأن الاستمرار في المبادرة.

وكانت موسكو قالت أكثر من مرة إنه لا يتم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن التمديد، مع اقتراب موعد انتهاء سريان الاتفاق في 18 مايو الجاري.

وتقول موسكو إن العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا العام الماضي تعيق تصدير السلع الزراعية الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لقيادة الجهود الدولية لضمان إبحار السفن الروسية مجددا بدون عوائق.

وتعد أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، ويعني عدم تمديد الاتفاق أن أسطول البحر الأسود الروسي سيعطل الصادرات.