العاهل البريطاني: أنا في الجانب الأفضل من رحلتي مع السرطان

تحدث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث بصراحة عن علاجه من السرطان، قائلا إنه يود أن يعتقد أنه في "الجانب الأفضل" من رحلته.

وأدلى تشارلز بتعليقاته لمريضة سابقة بالسرطان التقاها خلال يوم خارج المنزل مع الملكة كاميلا يوم الخميس في برادفورد للاحتفال بمكانتها كمدينة الثقافة في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ويتلقى الملك رعاية مستمرة من السرطان منذ حوالي 15 شهرا منذ تشخيص إصابته بشكل غير معلن من المرض في أوائل عام 2024.

وبعد الدردشة مع تشارلز، قالت بائعة الزهور صافينا خان:"سألني كيف حالي، وسألته كيف حاله. كانت هناك بعض المجاملات في النهاية، لكنها كانت محادثة جميلة".

ويخضع الملك لعلاج منتظم كمريض خارجي في عيادة لندن، وقالت بائعة الزهور من برادفورد إنه أعطاها "إبهاما لأعلى" عندما سألته عن صحته، وأخبرها:"أود أن أعتقد أنني في الجانب الأفضل (من رحلتي مع السرطان)".

يشار إلى أن تشارلز سيسافر إلى كندا لافتتاح برلمان دول الكومنولث في نهاية مايو/أيار الجاري، وبعد فترة صيفية مزدحمة، سيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة دولة .